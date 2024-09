Das jüngste Elbe-Hochwasser in Magdeburg ist eine Mahnung. Gerade im Osten der Stadt müssen Deiche im bewohnten Gebiet noch umfassend erneuert werden. Der zuständige Landesbetrieb hat jetzt über die Pläne informiert.

So soll der Elbdeich in Magdeburg saniert werden - mit vielen Visualisierungen

Auch der Deichabschnitt entlang der Büchnerstraße in Magdeburg wird noch grundhaft saniert.

Magdeburg - Mit einem Höchststand von rund 4,10 Metern an der Strombrücke hat das jüngste Elbe-Hochwasser am Montagabend (23. September) seinen Scheitelpunkt in Magdeburg erreicht.