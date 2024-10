So soll Magdeburger Stadtteil vor Überschwemmungen geschützt werden

So sah es bei der Jahrhundertflut 201 aus. Die Überschwemmungen zogen sich bis weit in den Stadtteil hinein.

Magdeburg - Bei vielen Anwohnern in Salbke sind die verheerenden Ereignisse von 2013 noch in lebendiger Erinnerung. Das Jahrhunderthochwasser hatte den Stadtteil schwer in Mitleidenschaft gezogen.