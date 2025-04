Die Rogätzer Straße gehört zu Magdeburgs schlimmsten Holper- und Stolperpisten. Nun soll die Verkehrsachse in der Altern Neustadt erneuert werden. Was genau passieren soll und wie teuer es wird.

So soll Magdeburgs schlimmste Buckelpiste umgebaut werden

Magdeburg. - Die Rogätzer Straße ist in die Jahre gekommen – und das sieht man ihr an. Rissige Fahrbahnen, Schlaglöcher, Senken, zu schmale und kaputte Gehwege, fehlende Radwege. Wer auf dieser zentralen Achse in der Alten Neustadt zwischen Wittenberger Platz und Bötticherplatz unterwegs ist, merkt schnell: Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Auch für die Anwohner, die unter dem Lärm der Buckelpiste mit Kopfsteinpflaster leiden.