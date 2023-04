Mit den ersten Sonnenstrahlen laden auch Magdeburgs Parks wieder zum Verweilen ein – auch der Elbauenpark im Herrenkrug. Die Volksstimme-Lokalredaktion hat getestet, was das ehemalige Bundesgartenschaugelände 2023 zu bieten hat.

So startet der Elbauenpark Magdeburg in die Saison

Magdeburg - Der Elbauenpark ist in jedem Jahr ein Anlaufpunkt für Einheimische und Besucher der Stadt Magdeburg. Das liegt auch am breitgefächerten Angebot, das durch das Grünticket mit seinem ermäßigten Eintritt für Besucher attraktiv sein soll: Für 4 Euro pro Erwachsenen (statt 3 Euro bisher), 2,50 Euro mit Ermäßigung und 9 Euro pro Familie bekommt man Zugang zur gesamten Parkfläche sowie vielen frei nutzbaren Attraktionen. Was erwartet die Besucher?