Mit dem Jahreswechsel und zum 7. Januar müssen sich die Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe auf Veränderungen einstellen.

So steht es in Magdeburg um die Fahrten der Busse und Bahnen der MVB

Magdeburg. - Zum Jahreswechsel müssen sich die Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe mit einer Reihe von Änderungen vertraut machen. Wie gewohnt endet mit den Ferien zu Weihnachten der Ferienfahrplan. Doch ein Zurück zum alten Fahrplan gibt es nicht. Die Volksstimme hat sich daher auch mit den neuen Fahrzeiten und den beiden veränderten Straßenbahnlinien auseinandergesetzt. Welche Bahnen anders, gar nicht mehr oder in einem anderen Takt fahren.