  4. Zwei Prozesse - ein Fall: Ex-Mitarbeiter und Ehefrau wegen Jobrad-Affäre vor Amtsgericht Zerbst

Ein 43-Jähriger behält zwei Jobräder seines Arbeitgebers – eins verschenkt er, das andere wird angeblich gestohlen. Wie sich Widersprüche ergeben und warum seine Noch-Ehefrau gleich danach vor Gericht steht.

Von Franziska Stawitz 07.01.2026, 18:15
Saal 2, Amtsgericht Zerbst: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Sachbeschädigung
Saal 2, Amtsgericht Zerbst: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Sachbeschädigung Foto: Franziska Stawitz

Zerbst - Mittwochmorgen, Saal 2, Amtsgericht Zerbst: Auf dem Tagesprogramm stehen zwei Verhandlungen - einmal lautet die Anklage Unterschlagung, eine halbe Stunde später Hehlerei. Schnell wird klar, die Fälle hängen zusammen, auch wenn sie getrennt voneinander verhandelt werden.