Ein 43-Jähriger behält zwei Jobräder seines Arbeitgebers – eins verschenkt er, das andere wird angeblich gestohlen. Wie sich Widersprüche ergeben und warum seine Noch-Ehefrau gleich danach vor Gericht steht.

Saal 2, Amtsgericht Zerbst: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Sachbeschädigung

Zerbst - Mittwochmorgen, Saal 2, Amtsgericht Zerbst: Auf dem Tagesprogramm stehen zwei Verhandlungen - einmal lautet die Anklage Unterschlagung, eine halbe Stunde später Hehlerei. Schnell wird klar, die Fälle hängen zusammen, auch wenn sie getrennt voneinander verhandelt werden.