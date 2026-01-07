Zwei Prozesse - ein Fall Ex-Mitarbeiter und Ehefrau wegen Jobrad-Affäre vor Amtsgericht Zerbst
Ein 43-Jähriger behält zwei Jobräder seines Arbeitgebers – eins verschenkt er, das andere wird angeblich gestohlen. Wie sich Widersprüche ergeben und warum seine Noch-Ehefrau gleich danach vor Gericht steht.
07.01.2026, 18:15
Zerbst - Mittwochmorgen, Saal 2, Amtsgericht Zerbst: Auf dem Tagesprogramm stehen zwei Verhandlungen - einmal lautet die Anklage Unterschlagung, eine halbe Stunde später Hehlerei. Schnell wird klar, die Fälle hängen zusammen, auch wenn sie getrennt voneinander verhandelt werden.