So steht es um den Neubau für die SG Handwerk in Magdeburg

Am Umfassungsweg in Magdeburg wurde im Sommer 2021 das Vereinsheim der SG Handwerk abgerissen. Das neue soll in Blau und Weiß erstrahlen.

Magdeburg - Das gibt es auch nicht alle Tage: Trotz einer langen Anlaufzeit sprengt ein Bauvorhaben in Magdeburg angesichts knapper Ressourcen in der Branche nicht die vorher angestellten Überlegungen. Es geht um den Neubau eines Gebäudes für die Sportgemeinschaft Handwerk am Umfassungsweg. Stefan Matz, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Schule und Sport, berichtet zu diesem: „Alle Ausschreibungen liegen bislang im Plan.“ Gegenüber der Volksstimme erläutert Architekt Wolfgang Sattler den Stand der Arbeiten: „Die Arbeiten gehen gut voran. Die Bodenplatte ist drin, und der Rohbau wird in etwa vier Wochen stehen.“