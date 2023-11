So steht es um die Ausbildung in Magdeburg und wie motiviert man Jugendliche?

Magdeburg - Mit mehr jungen Menschen, die eine Lehre begonnen haben, ist das Ausbildungsjahr gut gestartet. Doch was hat sich geändert? Was tun, wenn man noch einen Ausbildungsplatz sucht? Und was können Familien unternehmen, um die Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen?