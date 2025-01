Magdeburg - Das gibt’s nicht alle Tage: Der 7,2-Millionen-Euro-Neubau der Sporthalle auf dem Gelände des TuS Neustadt an der Zielitzer Straße wird überpünktlich abgeschlossen. Wie jetzt auf der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Sport des Stadtrats berichtet wurde, soll nicht erst im Frühjahr, sondern bereits einige Wochen früher im März die offizielle Einweihung gefeiert werden.

Auch interessant: Mit Video: Millionenprojekt in Magdeburg - So sah es im April 2024 in der neuesten Sporthalle aus

Mario Winkler ist Fachdienstleiter Sport und Bäder in der Magdeburger Stadtverwaltung und berichtete, dass derzeit die Nutzungsplanung läuft. Im Gange sind zudem noch Restarbeiten im Inneren, und auf dem Außengelände wird die Neugestaltung des Umfelds vorbereitet. Die neue Sporthalle wird für den Vereins- und Schulsport genutzt.

Lesen Sie auch: Das ist der Plan für die Halle

Im Jahr 2007 war an dem Standort die alte Halle abgerissen worden. Ausschlaggebend war dafür der marode Zustand des Gebäudes. Eine Sanierung war nicht möglich gewesen. Gebaut worden war der Vorgängerbau in den Jahren 1969 und 1970. Die Einweihung erfolgte am 05.12.1970.

Die Geschichte des TuS 1860 Magdeburg Neustadt beginnt am 10. August 1860 mit der Gründung des Männer-Turn-Vereins Magdeburg-Neustadt durch 18 Herren im Lokal des Gastwirts C. Buch. Erster Vorsitzender wurde Albert Zschokke. Zwei Jahre später, am 10. August 1862, wurde die Vereinsfahne feierlich eingeweiht. 1863 war der Verein Mitbegründer des Magdeburger Turnrats und nahm im August mit 17 Mitgliedern am Deutschen Turnfest in Leipzig teil. Bereits 1876 bewies der Verein soziales Engagement und spendete die Einnahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Schönebeck. 1888 eröffnete der Verein eine neue Turnhalle in der Nachtweide 99 und gründete eine Fechtriege.

Im Laufe der Jahre wuchs der Verein weiter: 1894 wurde eine Schwimmriege gegründet, 1896 folgten eine Wanderriege und eine Frauenabteilung. 1903 nahm der Verein sogar am Viertelfinale der ersten deutschen Fußballmeisterschaft teil, unterlag jedoch deutlich gegen Altona 93. Der Erste Weltkrieg brachte 1917 eine Unterbrechung des Turnbetriebs, der erst 1919 unter neuer Vereinsführung wieder aufgenommen wurde. In den 1930er Jahren richtete der Verein regelmäßig Sportfeste aus und feierte Erfolge in Disziplinen wie Faustball, Handball und Tischtennis. Trotz vieler Herausforderungen über die Jahrzehnte hinweg konnte der TuS 1860 Magdeburg Neustadt am 10. August 2020 unter Pandemiebedingungen sein 160-jähriges Bestehen feiern.