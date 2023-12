Im innerdeutschen Vergleich sind die Pflegeheimkosten in Magdeburg besonders niedrig. Die Eigenanteile steigen dennoch kontinuierlich an. Wie viel Magdeburger durchschnittlich für einen Platz zahlen müssen.

So viel kostet ein Heimplatz durchschnittlich in Magdeburg

Das eigene Zuhause zu verlassen und in ein Pflegeheim zu ziehen, fällt vielen Menschen schwer. Auch wenn die Eigenbeteiligung für Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt seit Jahren steigt, ist sie in Magdeburg vergleichsweise niedrig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Immer mehr Menschen wohnen in Pflegeheimen, gleichzeitig steigen die Kosten für eine Unterkunft seit Jahren an. Trotzdem sind sie in kaum einer anderen deutschen Großstadt so günstig, wie in Magdeburg.