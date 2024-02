So viele Menschen arbeiten in Magdeburg und Umgebung an Versorgung mit Energie und Wasser

Magdeburg - Eine fundamentale Bedeutung für alle Wirtschaftszweige, aber auch für den privaten Lebensstandard hat eine sichere Versorgung mit Energie und Wasser. Die Bedeutung des Sektors wird auch beim Blick auf die Zahl von Betrieben und Mitarbeitern in der Region deutlich. Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalts hat die Zahl der Unternehmen und der dort Beschäftigten für den Monat November 2023 und für die Landkreise und kreisfreien Städte miteinander verglichen.

So viele Menschen sind im Magdeburger Umland in der Branche tätig

Mit 1.192 in diesem Bereich im November tätigen Menschen lag Magdeburg im Landesvergleich hinter dem Saalekreis an der zweiten Stelle.

Auch interessant: SWM - was in Magdeburg die Energie künftig kostet

Auf den vierten Rang kam mit 683 tätigen Personen der Salzlandkreis, mit 398 der Landkreis Börde auf den sechsten und Anhalt-Bitterfeld mit 383 auf den siebenten. Das Jerichower Land bildete im 194 Beschäftigten im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte auf dem 14. Platz das Schlusslicht.

Lesen Sie auch: So steht es um den Energiemix der Industrie in Magdeburg und Umgebung

Das sind die Trends bei den Beschäftigtenzahlen

In den vergangnen Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter in den entsprechenden Unternehmen in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt nahezu konstant geblieben. Im November 2018 waren in dem Bereich in Magdeburg 1.186 Menschen tätig.

Beschäftigtenzahlen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung in Sachsen-Anhalt Grafik: Sabine Kroschel/prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Anders sah die Entwicklung in einigen Landkreisen der Region aus. So ist in Anhalt-Bitterfeld ein deutlicher Rückgang der Beschäftigtenzahl zu erkennen – ausgehend von 521 im November 2018 ist hier die Beschäftigtenzahl um 138 gesunken. Das entspricht einem Verlust von mehr als einem Viertel.

Auch interessant: Was der Wasserstoff im Lkw bringt

In anderen Landkreisen der Region Magdeburg waren hingegen Steigerungen zu verzeichnen. Ausgehend von 185 in der Energie- und Wasserversorgung tätigen Personen betrug die Steigerung im Jerichower Land fünf Prozent, im Salzlandkreis mit einem Ausgangswert von 632 rund 8,2 Prozent und im Landkreis Börde ausgehend von 348 rund 14,4 Prozent.

Lesen Sie auch: Wie geht es mit den Strompreisen in Magdeburg weiter?

In den vergangenen Jahren hat bei der Energieversorgung die Bedeutung der erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt zugenommen. Dies hat auch einen Einfluss auf die Bedingungen für die Versorgung. Zu den Energieversorgungsunternehmen im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes zählen jene, die Energie an andere liefern, ein Energieversorgungsnetz betreiben oder „an einem Energieversorgungsnetz als Eigentümer Verfügungsbefugnis besitzen“, wie einem Glossar der Statistikbehörde zu entnehmen ist.