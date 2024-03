Magdeburg - In einer Information an den Stadtrat hat die Stadtverwaltung Magdeburg jetzt eine Bilanz des mit Beginn des Schuljahres 2023/24 eingeführten Schülertickets gezogen. Laut Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz, zuständige Beigeordnete für Schule und Sport, haben mit Stand Ende Januar 2024 rund 14.000 Schülerinnen und Schüler ein Schülerticket. Das sind im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl von rund 26.400 Schülern, die unter die Voraussetzungen für das Ticket fallen, etwas mehr als die Hälfte.

Laut Stadtverwaltung sind für das laufende Schuljahr 9.113 kostenfreie Schülertickets genehmigt worden – mehr als es die Stadtverwaltung prognostiziert hatte. Zunächst war die Stadt von 8.650 Schülern ausgegangen. Für die Variante des 9-Euro-Schülertickets für Kinder und Jugendliche, die nicht unter die Voraussetzungen für das kostenfreie Ticket fallen, haben sich laut Stadt fast 5.000 Schüler entschieden. Hier war die Stadt von einer weit höheren Nutzung ausgegangen, hatte rund 13.500 Nutzer prognostiziert.

Magdeburger Schülerticket: Weniger 9-Euro-Tickets

„Diese Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlicher Nutzung könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie etwa eine geringere Bekanntheit des Angebots unter den anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern“, so die Beigeordnete in ihrer Vorlage.

Um die 9-Euro-Variante bekannter zu machen, seien Flyer und Plakate erstellt und unter anderem an Schulen verteilt worden. Eine spürbare Erhöhung der Antragstellungen sei jedoch bisher ausgeblieben.

„Trotz der geringeren als erwarteten Anmeldezahlen für die 9-Euro-Variante kann die Einführung des Schülertickets insgesamt als Erfolg gewertet werden“, zieht Stieler-Hinz ein Fazit. Die Einführung des Tickets habe unter anderem wesentlich zur Verbesserung der Mobilität der Schüler beigetragen und unterstütze Familien, indem es den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr vereinfache und finanziell erleichtere.

Stadt Magdeburg und MVB ziehen positive Bilanz

Auch die MVB ziehen eine erste positive Bilanz aus der Einführung des Schülertickets. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn noch mehr Schüler beziehungsweise Eltern ihren Kindern, die keinen Anspruch auf eine kostenfreie Beförderung haben, das 9-Euro-Ticket bestellen“, so MVB-Sprecher Tim Stein. Das Ticket gelte nämlich nicht nur zur Fahrt von und zur Schule, sondern generell für alle Fahrten mit Bus und Bahn in Magdeburg. Auch in den Ferien.

„Magdeburg nimmt hier eine echte Vorreiterrolle ein und entlastet die Menschen finanziell. Das Ticket ist auch ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimagerechten Mobilitätswende und mit ihm die Hoffnung verbunden, den Eltern-Taxis-Verkehr zu minimieren“, so der MVB-Sprecher.

Die Erfahrungen aus dem ersten Jahr bieten laut Stadtverwaltung wertvolle Einblicke, wie das Angebot in Zukunft noch besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten werden kann, etwa durch verstärkte Informations- und Marketingmaßnahmen, um die Bekanntheit und Akzeptanz der 9-Euro-Variante zu steigern, so die Beigeordnete. Was die Kosten anbelangt, bleibe die Stadt derzeit unter den angesetzten Planungssummen, die sie für das Schülerticket zuschieße. Die Verwaltung war von monatlichen Kosten von fast 819.000 Euro ausgegangen. Trotz der Erhöhung der Ticketpreise zum 1. August 2013 liegen die Kosten aktuell bei rund 589.000 Euro. Eine Korrektur der Haushaltsansätze sei aktuell nicht vorgesehen, da die Antragszahlen zum neuen Schuljahr und mögliche Preisanpassungen der MVB abgewartet werden sollen.

Ziel: keine neue Registrierung

Mit Blick auf das kommende Schuljahr ist laut Stieler-Hinz die Stadtverwaltung aktuell mit den Verkehrsbetrieben und der Programmierfirma in der Abstimmung. Ziel sei, dass sich möglichst wenige Schüler neu registrieren müssen. Das werde voraussichtlich nur bei einem Schulwechsel und bei notwendiger Änderung der Ticketvariante – von kostenfrei auf 9-Euro-Variante – erforderlich werden. Das bekräftigt auch der MVB-Sprecher. Nur wenn sich die Schule oder die Wohnadresse ändert, soll das Ticket erneut bestellt werden müssen.

Im laufenden Schuljahr betrage laut Stadtverwaltung der durchschnittliche Bewilligungszeitraum bis zur finalen Übermittlung an die MVB zwei bis drei Werktage.

Das Schülerticket: Wer Anspruch hat und wie es funktioniert

Kinder und Jugendliche haben auf Bestellung erstmalig für das Schuljahr 2023/2024 das Magdeburger Schülerticket erhalten. Grundlage ist ein Beschluss des Magdeburger Stadtrats. Voraussetzung sind der Wohnsitz in der Landeshauptstadt und der Besuch einer Magdeburger Schule. Die Beantragung ist über die Internetseite der MVB möglich.

Anspruchsberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler vom 1. bis 13. Schuljahrgang sowie Berufsschülerinnen und –schüler ohne Ausbildungsvergütung. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind auch Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Magdeburg haben, über kein eigenes Einkommen verfügen und begründet keine Schule besuchen. Auch Magdeburger Schulkinder, die auf Grund einer körperlichen und beziehungsweise oder geistigen Behinderung im freigestellten Schülerverkehr (Schülerspezialverkehr) zur Schule befördert werden, haben Anspruch.

Das kostenfreie Schülerticket ersetzt die bisherige Ausgabe der Schülerjahreskarte und gilt für Schüler unter folgenden Maßgaben:

• 2 Kilometer Schulweg: für Schüler der allgemeinbildenden Schulen der Primarstufe im ersten bis vierten Schuljahrgang und der Sekundarstufe I im fünften und sechsten Schuljahrgang,

• 2,5 Kilometer Schulweg: für Schüler der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I im siebenten bis zehnten Schuljahrgang,

• 3 Kilometer Schulweg: für Schüler des schulischen Berufsgrundbildungsjahres, des Berufsvorbereitungsjahres, der Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasien,

• Otto-City-Card-Inhaber

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht unter die Anspruchsbedingungen fallen, gibt es das Schülerticket für 9 Euro im Monat. Das 9-Euro-Schülerticket hat eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten und ist danach monatlich kündbar.

Gültigkeit: Das kostenlose sowie das 9-Euro-Schülerticket entsprechen der ermäßigten Abo-Monatskarte und gelten daher sowohl für den Schulweg, als auch in der Freizeit in der Tarifzone Magdeburg. Es können somit rund um die Uhr alle Straßenbahnen, Busse, Regionalbusse und Züge innerhalb des Stadtgebiets genutzt werden. Auch in den Ferien ist das Ticket gültig. Das Schülerticket ist nur in Verbindung mit einem Schülerausweis gültig, welcher mit einem Lichtbild versehen ist.