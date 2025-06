Regionale Ernte zum Mitnehmen in Kisten Solidarisches Gemüse fürs Zuhause: Was es kostet und wo es zu haben ist

Der Verein „Solidarische Landwirtschaft Vielfeld“ hat eine neue Abholstation in Magdeburg eröffnet. Einmal pro Woche holen sich Mitglieder hier ihren saisonalen Gemüseanteil direkt aus Gerwisch. Wie das solidarische Konzept funktioniert, was es kostet – und was genau in den Kisten steckt.