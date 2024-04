Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Ganz genau wiegt Christoph Petzold die Kartoffeln ab. Als der Zeiger der Waage bei der Drei-Kilo-Marke stehen bleibt, nickt er zufrieden und schiebt die Ladung in seinen Beutel. Mehr hätte er nicht nehmen dürfen, viel weniger aber auch nicht. Petzold ist Mitglied und Vorstandsvorsitzender des Magdeburger Vereins „Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Vielfeld“. Dem Genossenschaftsmodell nicht unähnlich erwerben die Mitglieder Anteile an einer Anbaufläche und den Früchten, die dort wachsen. Einmal pro Woche wird die Ernte an drei Verteilstationen in der Landeshauptstadt an die etwa 80 Mitglieder der Gemeinschaft verteilt. Welche Mengen jeder mitnehmen kann, ist streng festgelegt.