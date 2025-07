Am 19. Juli lädt der Campingverein Barleber See zum Sommerfest – und verspricht einen Abend voller Stimmung, Spannung und unvergesslicher Momente. Das ist geplant.

Magdeburg. - Es ist wieder soweit: Am Samstag, 19. Juli lädt der Campingverein Barleber See zu seinem diesjährigen Sommerfest ein. Gefeiert wird ab 17 Uhr auf der Wiese an der Seeterrasse. Die Veranstaltung richtet sich an Vereinsmitglieder und Gäste und soll ein unterhaltsamer Abend für die ganze Familie werden.