Sorge wegen Algenteppichen auf dem Neustädter See in Magdeburg

Am Neustädter See in Magdeburg wachsen derzeit verstärkt Algen. Der zuständige Landesbetrieb gibt aber Entwarnung: Das Wachstum sei normal und nicht gefährlich.

Am Neustädter See in Magdeburg haben sich Algen gebildet.

Magdeburg - Eine besorgte Leseranfrage erreichte die Volksstimme-Redaktion zum Neustädter See in Magdeburg. „Beim Spaziergang fiel mir auf, das große Flächen mit grünen Algen zugewuchert sind“, heißt es darin. Es sei „erschreckend, wie viel bewuchert ist“. Die Befürchtung der Leserin: Die Algen sind ein Zeichen dafür, dass es am Neustädter bald eine ähnliche Situation wie am Barleber See vor zwei Jahren geben wird, als gefährliche Blaualgen zu mehrtägigen Badeverboten führten.