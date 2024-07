Von vs

Auch in der Finanzwelt ist Wandel angesagt. Die Sparkasse Magdeburg als regionaler Kreditgeber und Gelddienstleister stellt sich für ihre Kunden darauf ein - mit modernen Angeboten.

Sparkasse Magdeburg: Was sich für Kunden verbessert

Magdeburg - Die Sparkasse Magdeburg wurde 1823 gegründet und ist damit seit 200 Jahren Ansprechpartner für alle Finanzdienstleistungen in der Region. Die Entwicklung der Institution steht seit vielen Jahren unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Jens Eckhardt. Uwe Adelmeyer ist seit sechs Jahren ebenfalls Mitglied des Vorstandes.

Seit 1992 ist Jens Eckhardt in Magdeburg und hat die Transformation der Stadt und der hier ansässigen Unternehmen seitdem mitverfolgt und mitgestaltet: „Damals haben viele mutige Unternehmer das Glück am Schopfe gepackt und haben eigene, heute sehr erfolgreiche Firmen gegründet.“

Fusion mit Nachbarn

Diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sind das Herzstück der Stadtentwicklung. Auch die städtische Sparkasse hat in dieser Zeit einen großen Wandel vollzogen. „Heute sind wir ein modernes Kreditinstitut und haben als Sparkasse in einem Oberzentrum den Anspruch, unseren Kunden einen umfassenden Service und eine gute Beratung zu bieten“, erzählt Eckhardt. Vor allem in den letzten drei Jahren gab es nochmal grundlegende Veränderungen, unter anderem durch die Fusion der Stadtsparkasse Magdeburg und der Sparkasse Jerichower Land zur neuen Sparkasse MagdeBurg.

„Damit wurde das Modell Sparkasse auf ein neues Niveau gehoben“, erklärt Uwe Adelmeyer. „Wir haben jetzt noch mehr Spezialwissen aufgebaut und uns auch intern erheblich professionalisiert. Heute können wir auch Spezialbereiche wie die Betreuung von Heilberufen oder ein umfassendes Private Banking, anbieten. Darüber hinaus sind wir eine Multikanalbank, was uns sehr von den Mitbewerbern unterscheidet.“ Trotz oder gerade wegen der zunehmenden Digitalisierung auch im Finanzbereich ist für die Sparkasse der direkte Kontakt mit ihren Kunden sehr wichtig.

Mit der Sparkassen-App und anderen Onlineangeboten sind sie im Wandel mittendrin und unter den Marktführern. „Mittlerweile sind wir sogar Trendsetter bei digitalen Zahlungsverkehrslösungen im Bankenmarkt und stolz darauf!“, verdeutlicht Adelmeyer die Entwicklung.

Unabhängig von ihrer Funktion als Finanzdienstleister ist die Sparkasse auch einer der größten Förderer in der Region. So unterstützen sie seit vielen Jahren Projekte und Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Soziales. „Das ist der große Vorteil von Sparkassen“, sagt Eckhardt. „Die Erlöse die wir erwirtschaften, kommen dem gemeinen Nutzen, das heißt der Bevölkerung zugute.“

Zuhause fühlen

Neben dem direkten Engagement der Sparkasse MagdeBurg gibt es auch noch mehrere Stiftungen wie für Jugendarbeit und Kunst und Kultur und einiges mehr. Abgesehen von diesem öffentlichen Auftrag gibt es noch einen weiteren, wesentlichen Unterschied zu anderen Banken: „Wir sind hier zu Hause. Daher sehen wir es auch als unsere Aufgabe, diese Heimat weiterzuentwickeln.“ Damit macht der Neu-Magdeburger Adelmeyer deutlich, dass auch er angekommen ist.

„Grönemeyer sagt: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Und das Gefühl stimmt in Magdeburg.“ Für die Zukunft der Stadt sehen beide erneut tiefgreifende Veränderungen. Dabei geht es darum, die anstehenden Großinvestitionen und die damit verbundenen Chancen zu nutzen und bei innovativen Themen mehr Optimismus auszustrahlen.

Kultur zeigen

Magdeburg muss mit Blick auf die zu erwartende Internationalisierung noch mehr Willkommenskultur zeigen, um neue Fachkräfte und Unternehmen in die Stadt zu holen.