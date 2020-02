Reges Interesse in Magdeburg: Hier wurde am 24. Februar 2020 offiziell mit dem Bau de relbbrücke begonnen. Foto: Rainer Schweingel

Jetzt geht es richtig los: Am Montag wurde in Magdeburg der Spatenstich für die neue Elbbrücke vollzogen. Hunderte Gäste waren dabei.

Magdeburg l In der Landeshauptstadt Magdeburg hat am 24. Februar 2020 unter regem Interesse von mehr als 200 Gästen offiziell der Bau der Strombrückenverlängerung begonnen. Bis 2023 soll der Elbübergang an der Johanniskirche in Richtung Osten mit einer hochwassersicheren Pylonbrücke verlängert werden.

Mindestens 120 Millionen Euro werden verbaut. Rund 95 Millionen Euro sind Fördergelder aus Fluthilfemitteln.

Der Neubau soll die hochwassergeschädigte Anna-Ebert-Brücke ablösen. Die Brücke muss saniert werden. Vorerst läuft der Verkehr weiter über die Brücke.