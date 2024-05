Magdeburg - vs

Altstadt/vs. Die historischen Festungsmauern des Ravelin 2 an der Maybachstraße und der angrenzende Glacispark erwachen über Pfingsten zum Leben und laden zu einer spannenden Reise durch die Zeit. Die Magdeburger Festungstage und das Spectaculum Magdeburgense lassen die Besucher vom 17. bis 20. Mai nicht nur ins Mittelalter, sondern bis in die Kaiserzeit des 19. Jahrhunderts abtauchen, versprechen die Organisatoren. Mit Konzerten, historischen Vorführungen, buntem Markttreiben, Kinderprogramm, Workshops und Ausstellungen ist für beste Unterhaltung gesorgt, die ein breites Publikum anspricht.

Die Magdeburger Festungstage präsentieren sich dieses Jahr mit einigen besonderen Highlights. Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag ab 16 Uhr mit einer Blumenniederlegung am Magdeburger Dom in Gedenken an die Opfer Magdeburgs von 1631 und die Opfer aller Kriege. Im Anschluss begibt sich der Festumzug vom Dom zum Festgelände am Ravelin 2, begleitet von „The Berlin Pipe Company“, der ältesten Dudelsackkapelle Berlins.

An die „Magdeburger Hochzeit“ wird außerdem von Samstag bis Montag jeweils am Nachmittag mit einer historischen Inszenierung erinnert. Diese soll als Mahnung verstanden werden und die Wichtigkeit des Eintretens für Frieden und gegen den Krieg überall auf der Welt verdeutlichen.

Die Festungsanlage Ravelin 2 zwischen Maybachstraße und Glacispark wird mit einem abwechslungsreichen Programm bespielt, das auch einen kleinen Abstecher ins frühe 20. Jahrhundert unternimmt. Ein Veranstaltungshöhepunkt wird die 20er-Jahre-Swing-Dance-Party mit Anton Wunderlichs Time Rag Department (Berlin) am Samstagabend sein. Mit Musik von 1900 bis 1920 geht es in eine Zeitmaschine, die die Gäste zur authentischen Musik der frühen Jazz-Ära zurückbringt. Diese Truppe umweht ein Hauch von Wahnsinn, die Euphorie schlägt um in Nervosität und mündet in Extase. Tanzen in passender Kleidung ist gern gesehen. Unterstützt wird dieser Abend auch durch das Swing39-Kollektiv mit einem passenden Tanz-Workshop.

Getanzt wird aber auch anderswo. Das Folklore Ensemble Magdeburg als Tanzverein mit langjähriger Tradition bringt Sitten und Gebräuche aus Sachsen-Anhalt und dem ganzen Land auf die Bühne, ihre Kostüme erinnern dabei an die Trachten jener Zeiten. „Jack & Queen“ und weitere Künstler bringen deutsche und englische Folklore auf die Platte. Am Samstagvormittag findet ein historisches Fechtturnier (Historical European Martial Arts) mit Teilnehmenden aus ganz Deutschland statt.

Im Barockgarten erwartet die Besucher „Des Königs Irrgarten“, im Ravelin gibt es Ausstellungen zur Stadt- und Festungsgeschichte, Festungskino, Marionettentheater und historische Uniform- und Kanonenvorführungen zu entdecken.

Die Veranstaltung wird ehrenamtlich durch die Vereinsmitglieder des Sanierungsvereins Ravelin 2, die Fachgruppe Festungsanlagen im Kultur -und Heimatverein und in Kooperation mit der Kulturszene Magdeburg organisiert. Mit der Veranstaltung soll auf das kulturelle Erbe der Stadt und das touristische Potenzial der Festungsanlagen aufmerksam gemacht werden. Das Stadtgeschichtsfest schlägt einen Bogen vom Mittelalter zur Neuzeit und schafft bei den Besuchern ein Bewusstsein für die noch erhaltenen Festungsbauwerke, so die Organisatoren. Die Veranstaltung wird durch Lotto Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstadt Magdeburg und das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Tickets gibt es in der Tourist-Information Magdeburg (Breiter Weg), im Volksstimme-Service-Center (Goldschmiedebrücke), im Genius Tickets Kartenhaus im Allee-Center sowie im Kartenhaus am Hassel (Keplerstraße). Weitere Infos und Programm unter: www.magdeburger-festungstage.de

Die Öffnungszeiten: Freitag, 17. Mai, 14 bis 0 Uhr, (16 Uhr Gedenkveranstaltung am Dom), Samstag, 18. Mai, 11 bis 0 Uhr, Sonntag, 19. Mai, 11 bis 0 Uhr, Montag, 20. Mai, 11 bis 20.30 Uhr.