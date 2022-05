Spektakulärer Todesfall aus Magdeburg in Doku-Serie über DDR-Verbrechen

Magdeburg - Es war Nacht und Walter Otte wieder einmal betrunken. Oft, wenn er zu lange in der Kneipe gewesen war, versuchte er, in die DDR zu kommen. Auch in dieser Nacht im Juni 1976 schwankte Otte vom Westen her in Richtung der Grenze zwischen Bad Harzburg und Ilsenburg. Der 40-jährige Kohlenträger rüttelte am Grenzzaun und rief den Wachen in der DDR zu: „Hallo Freunde, hier bin ich ... Helft mir rüber!“