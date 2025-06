Spektakuläre Ansichten: So könnte die Ulrichskirche in Magdeburg wiederentstehen

Magdeburg. - Der Verein Kuratorium Ulrichskirche Magdeburg hat sich nach längerer Zeit mit pointierten Aussagen in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Auslöser dafür ist die Idee, auf dem Ulrichplatz als ehemaligem Standort der 1956 gesprengten Ulrichskirche mit Hilfe von Investoren ein Bildungs- und Kulturzentrum BKZ zu bauen, das in seiner Architektur auch an das Gotteshaus erinnern soll. Anlass dafür wiederum ist, dass die Stadt einen neuen gemeinsamen Standort für Bibliothek und Volkshochschule sucht, die in einem Bildungs- und Kulturzentrum zusammengeführt werden könnten.