Sperrung in Buckau: Im Kleinbus der MVB durch Magdeburgs beliebten Stadtteil

Magdeburg - „Naja, wir kennen das ja schon – da haben die MVB in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet“, merkt ein Fahrgast an, der am Morgen vom 9. März 2022 am Buckauer Bahnhof aus einem Kleinbus steigt. Was er meint, ist der Schienenersatzverkehr, der nun für die nächsten zwei Wochen innerhalb des Magdeburger Stadtteils Buckau gilt. Und den es im Zuge der Baumaßnahmen in der Schönebecker Straße in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch gegeben hatte. Nun ist die Buckauer Hauptverkehrsachse wieder von Sperrungen betroffen.