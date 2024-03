Rätsel lösen, Aufgaben bewältigen, Lösungen finden – bei sogenannten Escape-Games sind Kreativität und Köpfchen gefragt. Längst wird nicht mehr nur in geschlossenen Räumen gespielt. Die Volksstimme testete eine Outdoor-Variante in Magdeburg.

Magdeburg. - Touristen schlendern gemütlich über den Domplatz. Unter den Magdeburgern herrscht geschäftiges Treiben. Inmitten der alltäglichen Szenerie bereiten sich die Volksstimme-Reporter Sabine Lindenau und Stefan Harter darauf vor, die Welt zu retten. Für sie gilt: Die mächtigste Superwaffe der Welt eliminieren - ein Virus, das die Menschheit bedroht.

Spiele und Outdoor-Escape-Games: Agenten mit Mission in Magdeburg: Auf Rätseltour die Welt retten. (Kamera: Karolin Aertel, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Das Szenario

Der Organisation Spidertech sei es nämlich gelungen, ein Virus zu entwickeln, das in das menschliche Gehirn eindringt und so die totale Kontrolle über den Verstand erlangt. Attentate, politische Einstellungen, das Kaufverhalten – durch das Virus können Menschen in beinahe jeder Entscheidung beeinflusst werden. Er sei bereits in das globale Grundwasser eingespeist worden und hat gut 20 Prozent der Weltbevölkerung infiziert. So die Ausgangssituation des Outdoor-Escape-Games Mindfall.

Die Aufgabe

Die Volksstimme-Reporter werden kurzerhand zu Geheimagenten. Ihre Mission: Sie sollen Spidertech ausfindig machen, die Server der Organisation hacken, ein Antivirus herstellen und dieses ins Grundwasser einspeisen.

Die beiden Journalisten sind skeptisch. Zwar sind sie berufsbedingt durchaus geübt darin, knifflige Aufgaben zu lösen, doch die Welt zu retten, gehörte bisher nicht dazu. Immerhin: Zumindest im Hinblick auf das Ausfindigmachen versteckter Informationen dürften sie durch ihren Job genügend Erfahrung haben. Und auch im Entschlüsseln von Informationen sind sie angesichts zumeist kryptischer Behördensprache, mit der sie täglich konfrontiert sind, geübt. Doch reicht ihr Know-how, um diese Aufgabe zu lösen?

Nicht zuletzt, weil Veranstalterin Heike Bodemann-Schenk ihnen vorab erklärt, dass etwa vier Personen die ideale Anzahl zum erfolgreichen Erfüllen der Mission sind und ihnen nur zweieinhalb Stunden zur Verfügung stehen, zweifeln sie am Erfolg. Dennoch: Sie sind motiviert und lieben Herausforderungen.

Die Ausstattung

Sie bekommen einen Agentenkoffer. Darin enthalten: Diverse Karten, ein Schloss, eine Lupe fürs Handy, eine Taschenlampe und allerhand andere Utensilien, die sie für ihre Mission benötigen. Ihr wichtigster Wegbegleiter: ein Tablet. Über dieses erhalten sie Anweisungen und werden per GPS von Aufgabe zu Aufgabe geführt. Für erfüllte Aufgaben erhalten sie Erfahrungspunkte. Benötigen sie Hilfestellungen, gibt es Punktabzüge.

Die Rätsel und Hinweise

Ihre Mission führt sie einmal durch das Domviertel: Von Kiek in de Köken über den Fürstenwall in den Garten der Möllenvogtei, zum Dom, dem Dommuseum bis hin zur Leiterstraße und dem Kloster Unser Lieben Frauen.

Insgesamt 14 Aufgaben und Rätsel gilt es zu meistern. So manches ist denkbar einfach, doch nicht alle Aufgaben kann das Duo auf Anhieb lösen.

Buchstaben werden zu Zahlen und Zahlen kurzzeitig zum Rechenwirrwarr. Vermeintliche Ergebnisse locken sie auf die falsche Fährte und voreilige Schlussfolgerungen blockieren den Weg zum nächsten Hinweis. Warum öffnet der errechnete Zahlencode nicht das Schloss? Welcher Farbcode ist hier gemeint? Welche Sängerin der Neuzeit ist in der Möllenvogtei zu finden?

Waren die zwei obgleich kurzzeitiger Irrungen beim Lösen der Rätsel gut in der Zeit, so gab es doch ein paar Aufgaben, bei denen der Countdown für ihre Welt-Rettungsmission erbarmungslos runterlief. So liefen sie Gefahr, nicht die richtige Mixtur für das Antivirus herstellen zu können. Recht lange benötigten sie, das richtige Mischverhältnis herauszufinden. Und auch beim Entschlüsseln eines Codes verloren sie wertvolle Zeit.

Final konnten sie jedoch alle Aufgaben lösen, das Antivirus herstellen und die Menschheit retten. Und das 17 Minuten vor Ablauf der Zeit, was sogar der Veranstalterin des Spiels ein wenig Respekt abrang.

Das Fazit der „Agenten“

Nach einigen zurückgelegten Kilometern, etlichen kniffligen Aufgaben und bewiesener Raffinesse, blicken die beiden Reporter stolz auf ihre erfolgreich abgeschlossene Mission. „Ich liebe Agentenfilme, bin großer Fan von James Bond, Jason Bourne und Ethan Hunt“, freute sich Sabine Lindenau schon vor ihrer Escape-Premiere. Dass sich das Spiel als eine etwas abgeschwächte Mischung aus den drei Kinohelden erwies, gefiel ihr umso mehr. Allein hätte sie die Welt aber nie retten können. „Mein Kollege Stefan Harter kennt sich perfekt aus, so sind wir immer schnell zum nächsten Hinweis gekommen.“

Der hat entsprechende Erfahrungen durch Rätselspiele mit der Familie. „Gerade mit älteren Kindern ist das Spiel eine tolle Beschäftigung. Man rätselt gemeinsam und sieht sogar noch etwas von der Stadt“, sagt er. Auch die Liebe zum Detail bei der Umsetzung des Koffers sei bemerkenswert. Nur allzu viele Teilnehmer sollten es nicht sein, da es rund um das eine Tablet dann schnell voll wird, meint er.

Eigenes Spiel für Kinder

Obgleich durchaus auch Kinder gemeinsam mit Erwachsenen das Outdoor-Escape-Game spielen können, hat Heike Bodemann-Schenk eigens für sie ein Spiel entwickelt. Via Handy-App geht es im Elbauenpark auf Rettungsmission.

Nur durch das Herausfinden des richtigen Mischverhältnisses konnte Stefan Harter das Antivirus zusammenmixen. Karolin Aertel

Hilft das Tablet beim Lesen der versteckten Botschaften oder muss doch ein anderes Utensil aus dem Agentenkoffer zum Einsatz kommen? So manches Mal ließen sich die Reporter-Agenten in die Irre führen. Karolin Aertel

Sabine Lindenau bringt das Antivirus in Umlauf. Beendet war die Mission damit jedoch noch lange nicht. Auf die Agenten warteten noch weitere Aufgaben, um die Welt vor der Bedrohung zu retten. Karolin Aertel

Mit einem Geheimcode-Decoder galt es, ein Buchstabenrätsel zu entschlüsseln. Karolin Aertel

Welcher ist der richtige Zahlencode, der das Schloss öffnet, in dem sich weitere Hinweise befinden? Karolin Aertel

Über Escape-Games

Ein Escape-Game ist ein interaktives Spiel, bei dem es darum geht, gemeinsam Rätsel zu lösen und Aufgaben zu absolvieren. Aufgabe ist es zumeist, eine Mission zu erfüllen. Sie wird gerne in Form einer Geschichte inszeniert und die Spieler werden zum Teil der Geschichte. In der Regel besteht eine Mission aus vielen Teilaufgaben, die bewältigt werden müssen, um das Spiel zu gewinnen.

Die Indoor-Variante des Spiels wird als Escape-Room bezeichnet. Räume sind hier meist vollgestopft mit Kulissen, die eine bestimmte Geschichte erzählen, und mit Rätseln und Geheimnissen, die es zu lösen gilt.

In Magdeburg gibt es solche Escape-Rooms bei Escapeventure in der Leipziger Straße 45d. Und auch die Mission Exit GmbH bietet in Stadtfeld und Reform Escape-Rooms an.

Bei der Outdoor-Variante handelt es sich sind um themenbasierte Rätseltouren, bei denen die Stadt zum Spielfeld wird. Auch hier gilt es – eingebettet in eine Geschichte – viele Teilaufgaben zu lösen, um eine Mission zu erfüllen. Viele Städte nutzen Outdoor-Escape-Games vermehrt dazu, eine klassische Entdeckungstour in ein einzigartiges Abenteuer zu verwandeln. Aber auch für Junggesellenabschiede, als teambildende Maßnahme oder Geburtstagsevents werden die Rätseltouren immer beliebter.

In Magdeburg bietet Lukullus-Tours verschiedene Szenarien an. Die Preise variieren je nach Spiel und Personenanzahl zwischen 24 und 54 Euro pro Person. Die Tour für Kinder kostet 18 Euro (Team). Für ein Spiel sollten zwei bis vier Stunden eingeplant werden.