Spielwiese im Norden Magdeburgs ist Geschichte

Die Holzelemente auf einer Wiese in Magdeburg-Neustadt sind verschwunden und die Fläche ist zurück an die Wobau übergeben worden. Warum entschlossen sich der Bürgerverein und das Quartiersmanagement, die Spielwiese abzubauen.

Magdeburg - Mancher erinnert sich noch an Bilder von bastelnden Kindern auf Festzeltgarnituren, unter Pavillons geschützt vor der Sonne, von lebendigem Treiben, sportlichen Wettbewerben und begrünten Hochbeeten zwischen Umfassungsstraße, Haldensleber Straße und Grünstraße.

2019 war dort die Spielwiese in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement ins Leben gerufen worden und hatte für einige schöne Erlebnisse gesorgt. Doch mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen war es immer schwieriger, dort Veranstaltungen zu organisieren. Nun entschieden sich die Macher, die Spielwiese wieder abzubauen.

„Wir haben die Fläche Ende Juli beräumt“, bestätigt Jacqueline Strauß vom Bürgerverein Neue Neustadt. Und auf Initiative des Vereins werde es dort auch keine neuen Bemühungen um einen Treffpunkt geben. Zum 1. August sei die Fläche an die Wobau zurückgegeben worden. Ohnehin habe es sich um eine Zwischennutzung gehandelt.

Viele Gründe führten zu der Entscheidung in Neue Neustadt

Dass diese Entscheidung in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement getroffen wurde, sei eine Gemengelage gewesen, berichtet sie weiter. Zum einen sei die Fläche nie so angenommen worden, wie es sich der Bürgerverein bei der Gründung der Spielwiese vorgestellt hatte, die Corona-Pandemie brachte zudem die personellen Kapazitäten an ihre Grenzen, nicht zuletzt ist die Fläche auch recht schwierig zu bespielen, ist sie doch von drei Straßen umgeben. Für Ballspiele müssten Fangnetze aufgebaut werden, doch alles, was auf der Fläche hätte installiert werden können, hätte auch schnell abbaubar bleiben müssen. Nicht zuletzt fehlen Bäume, die die Fläche beschatten und einen Aufenthalt gerade bei hochsommerlichen Temperaturen erträglich machen.

Es habe die Befürchtung bestanden, dass neue Projekte durch die Intel-Ansiedlung ebenfalls ein schnelles Ende finden könnten. Das Gelände sei bereits als Bauland ausgewiesen. Und auch wenn Neue Neustadt aktuell nicht die erste Wahl für Neubauprojekte sei, könnte sich das mit der Ansiedlung des Chip-Riesen in Magdeburg schnell ändern, vermutet Jacqueline Strauß. Und Menschen aus Neue Neustadt einzubinden, sei doch etwas schwieriger als in anderen Stadtteilen. Im vergangenen Jahr sei dann noch Vandalismus hinzugekommen. „Und wir haften für all das, was dort passiert“, ergänzt sie noch ein weiteres Argument.

Der Bürgerverein will sich nach einer neuen Fläche umschauen, die nicht so groß ist, bessere Ausgangsbedingungen vorweist, etwa durch eine bessere Begrünung, und ebenfalls zentral liegt. Etwas Konkretes dazu gebe es noch nicht.

Lichterwelt als ein Ziel des Bürgervereins

Aktuell ist Sommerpause. Doch für Ende September oder Anfang Oktober plant der Bürgerverein ein Straßenfest als Ersatz für das ausgefallene Stadtteilfest auf dem Nicolaiplatz. Und dann sammelt der Verein auch noch Geld für etwas anderes: Bei der Magdeburger Lichterwelt soll künftig auch Neue Neustadt mitleuchten – und zwar mit einem eigenen Element, das im nächsten Jahr vielleicht schon auf dem umgestalteten Nicolaiplatz stehen könnte.