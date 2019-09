Warum das Mädchen in Magdeburg von der Brücke sprang, ist immer noch unklar. Symbolfoto: Tim Reckmann/pixelio.de

Nach ihrem Sprung von einer Magdeburger Brücke wurde das Mädchen notoperiert.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Das 15-jährige Mädchen, das am 24. September 2019 in Magdeburg von einer Ring-Brücke gesprungen ist, befindet sich nach einer Not-Operation weiter in einem kritischen Zustand, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Noch immer ist das Motiv unklar. Die Ermittlungen laufen.

Das Mädchen war gegen 10 Uhr von der Ring-Brücke Olvenstedter Graseweg/ Hundisburger Straße gesprungen. Der Magdeburger Ring musste in diesem Bereich für etwa eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt werden.

Hinweis: In Krisenfällen und bei Sorgen sind die Mitarbeiter der Telefonseelsorge rund um die Uhr erreichbar. Zu erreichen ist die Telefonseelsorge unter den kostenfreien Telefonnummern 0800/111-0-111, 0800/111-0-222 oder unter 116-123.