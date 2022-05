Sprungturm-Sanierung in Magdeburger Elbeschwimmhalle in Sicht

In der Magdeburger Elbeschwimmhalle ist seit langer Zeit der Zehn-Meter-Turm gesperrt. Jetzt war zu erfahren, dass Abhilfe in Aussicht ist.

Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg bietet nicht nur der Öffentlichkeit die Möglichkeit zum Baden und Schwimmen, sondern dient auch als Leistungszentrum des Schwimmsports. Der Sprungturm ist allerdings derzeit gesperrt. Neue Sicherheitsnormen sind dafür der Grund.

Magdeburg - Mit einem Augenzwinkern wandte sich Linke-Stadträtin Anke Jäger während der Sitzung des Magdeburger Ausschusses für Bildung, Schule und Sport im Oktober 2021 an Stefan Matz: Wann sie denn endlich wieder vom Zehn-Meter-Sprungturm in der Elbeschwimmhalle Magdeburg springen könne, wollte sie wissen. Denn der Turm ist seit Frühjahr 2019 für Nutzer gesperrt. Stefan Matz ist diesbezüglich der richtige Ansprechpartner, da er stellvertretender Leiter des Fachbereichs Schule und Sport in der Magdeburger Stadtverwaltung ist. Und mit Blick auf die Elbeschwimmhalle hatte er eine hoffnungsvolle Nachricht mitgebracht.