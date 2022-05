Stadt Magdeburg erstellt Maßnahmenkatalog gegen Verkehrsprobleme im Osten

Bei einer Befragung konnten Bürger ihr Verkehrsleid in den ostelbischen Gebieten von Magdeburg klagen. Diese wird nun ausgewertet. Eine Verkehrsrevolution bleibt wohl aus.

Blech an Blech: Eine provisorische Ampel an der Friedrich-Ebert-Straße sorgt bisweilen für lange Rückstaus entlang der vielbefahrenen Verkehrsachse durch den Magdeburger Osten.

Magdeburg - Die Verkehrssituation in den ostelbischen Gebieten von Magdeburg ist derzeit so angespannt wie vielleicht nie zuvor. Schuld daran sind die Bauarbeiten für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges, die mit umfangreichen Sperrungen einhergehen. Kommt dann wahlweise noch ein Stau auf der Autobahn mit Umleitung über die B1, Großveranstaltungen in den beiden Arenen oder den Parks im Osten der Stadt dazu, geht auf den Straßen stellenweise kaum noch etwas.