Stadt Magdeburg will an dieser Straße zunächst für eine provisorische Lösung sorgen

Mit einem Provisorium will die Stadt Magdeburg erste Hilfe leisten - an einer Straße im Neustädter Feld. die schon seit Jahrzehnten auf einen Ausbau warten muss. Ein Anwohner hatte sich beklagt.

Im Neustädter Feld in Magdeburg soll eine Straße ausgebessert werden.

Magdeburg - Lange hatte Wilfried Kaßner aus dem Neustädter Feld in Magdeburg dafür gekämpft. Nun zeichnet sich zumindest eine erste provisorische Hilfe für die Straße ab, an der er wohnt. Und auch die Sanierung der Straße könnte nun doch in Frage kommen.