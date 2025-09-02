weather regenschauer
  4. Mehr ausgestellte Ausweise als Stellplätze: Stadt plant neue Bewohnerparkplätze für die Magdeburger Innenstadt

Parkplätze in der Magdeburger Innenstadt sind stets heiß begehrt. Für Anwohner ist die Suche oft ein Geduldsspiel. Deshalb sollen neue Stellplätze für sie entstehen.

Von Stefan Harter 02.09.2025, 06:30
Das Anwohnerparken in der Magdeburger Innenstadt soll ausgeweitet werden.
Das Anwohnerparken in der Magdeburger Innenstadt soll ausgeweitet werden. Foto: Stefan Harter

Altstadt. - Einen Parkplatz in der Magdeburger Innenstadt zu finden, ist oft nicht einfach. Für Anwohner gibt es deshalb speziell für sie ausgewiesene Zonen, wo sie ihr Auto mit einem entsprechenden Ausweis abstellen dürfen. In einem Bereich soll die Zahl solcher Stellplätze nun erhöht werden.