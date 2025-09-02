Parkplätze in der Magdeburger Innenstadt sind stets heiß begehrt. Für Anwohner ist die Suche oft ein Geduldsspiel. Deshalb sollen neue Stellplätze für sie entstehen.

Altstadt. - Einen Parkplatz in der Magdeburger Innenstadt zu finden, ist oft nicht einfach. Für Anwohner gibt es deshalb speziell für sie ausgewiesene Zonen, wo sie ihr Auto mit einem entsprechenden Ausweis abstellen dürfen. In einem Bereich soll die Zahl solcher Stellplätze nun erhöht werden.