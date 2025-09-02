Nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg geht es auch in Havelberg darum, Fahrzeuge von den Festgeländen fernzuhalten.

Zufahrtssperren für mehr Sicherheit auf dem Pferdemarkt Havelberg

Sandro Brüggemann vom Bauhof Havelberg zeigt beim Bootskorso, wie leicht die Sperre abgeklappt werden kann, wenn der Weg etwa für Rettungsfahrzeuge schnell freigemacht werden muss.

Havelberg. - An den Einfahrten zur Uferstraße in Havelberg sind beim Bootskorso die metallenen Sicherheitsanlagen aufgefallen. Knallrote Bleche ragen in die Höhe. Sie sind verankert in Metallplatten, die auf der Straße liegen. Können diese Zufahrtssperren als Teil des Sicherheitskonzeptes für den Pferdemarkt die Besucher auf der Festmeile vor einem auffahrenden Auto oder gar Lkw schützen?