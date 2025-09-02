Getestet beim Bootskorso Zufahrtssperren für mehr Sicherheit auf dem Pferdemarkt Havelberg
Nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg geht es auch in Havelberg darum, Fahrzeuge von den Festgeländen fernzuhalten.
Havelberg. - An den Einfahrten zur Uferstraße in Havelberg sind beim Bootskorso die metallenen Sicherheitsanlagen aufgefallen. Knallrote Bleche ragen in die Höhe. Sie sind verankert in Metallplatten, die auf der Straße liegen. Können diese Zufahrtssperren als Teil des Sicherheitskonzeptes für den Pferdemarkt die Besucher auf der Festmeile vor einem auffahrenden Auto oder gar Lkw schützen?