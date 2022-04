Stadt-Silhouette gibt Kinderwunsch-Paare in Magdeburger Spezialpraxis Hoffnung

Magdeburg - Wir machen Eltern. So lautet das Motto vom Kinderwunschzentrum Magdeburg, das nun aus dem Ulrichshaus aus- und an der Michael-Lotter-Straße in einen Neubau eingezogen ist. „Nach 14 Jahren wagen wir einen Neustart, um uns moderner und individueller aufstellen zu können“, sagt Martin Richter. Zusammen mit Ehefrau Dr. Evelyn Richter führt er das Zentrum, die einzige niedergelassene Praxis ihrer Art in Magdeburg. Das Hauptaugenmerk galt der fortschrittlichen Ausstattung des IVF-Labors, also jenem Bereich für die In-Vitro-Fertilisation (IVF) – eine Befruchtung, die von den Experten in einem Reagenzglas vorgenommen wird. Beispielsweise verfügt das Haus über eine Reinluftanlage, die höchsten Standards der Reproduktionsmedizin entspricht.