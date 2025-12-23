weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Tierkadaver gefunden: Stadt sperrt Zufahrten für Autofahrer an diesem Magdeburger Park

Tüten, Möbel und sogar Tierkadaver: Nach wiederholten Funden von Müll im Biederitzer Busch zieht die Stadt Magdeburg Konsequenzen. Das betrifft vor allen Dingen Autofahrer.

Von Romy Bergmann 23.12.2025, 06:30
Illegal abgelagerter Müll im Biederitzer Busch: Solche Funde sorgen immer wieder für Ärger und Umweltprobleme. Nun will die Stadt handeln.
Illegal abgelagerter Müll im Biederitzer Busch: Solche Funde sorgen immer wieder für Ärger und Umweltprobleme. Nun will die Stadt handeln. Foto: Stephan Papenbreer

Magdeburg. - Nach wiederholten Funden von illegal entsorgtem Müll und Tierkadavern im Biederitzer Busch zieht die Stadt Magdeburg nun Konsequenzen. Die Verwaltung hat angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zufahrt für Autos in dem besonders betroffenen Bereich zwischen der Straße „An der Lake“ und der Breitscheidstraße zu unterbinden.