Tüten, Möbel und sogar Tierkadaver: Nach wiederholten Funden von Müll im Biederitzer Busch zieht die Stadt Magdeburg Konsequenzen. Das betrifft vor allen Dingen Autofahrer.

Magdeburg. - Nach wiederholten Funden von illegal entsorgtem Müll und Tierkadavern im Biederitzer Busch zieht die Stadt Magdeburg nun Konsequenzen. Die Verwaltung hat angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zufahrt für Autos in dem besonders betroffenen Bereich zwischen der Straße „An der Lake“ und der Breitscheidstraße zu unterbinden.