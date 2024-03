Aus der Sonderausstellung im Magdeburger Stadtarchiv: „Flammenherd im Süden der Stadt“ heißt diese Aufnahme von Paul Gehlert. Mitarbeiterinnen des Faber-Verlages blicken nach einem Luftangriff vom Dach des Verlagshauses in der Bahnhofstraße in Richtung des Brandherdes in der Nähe des Hasselbachplatzes. Im Vordergrund ist der Turm des Kaiser-Friedrich-Museums zu sehen.

Magdeburg - Eine eindrückliche Sonderausstellung ist aktuell im Stadtarchiv an der Mittagstraße zu sehen. Unter dem Titel „Alltag in Magdeburg 1940 bis 1950. Zwischen Bombenkrieg und Neubeginn. Fotografien von Paul Gehlert“ zeigen historische Aufnahmen, was Krieg für die Menschen in Magdeburg bedeutete.