Die Salbker Seen in Fermersleben, eingebettet in viel Grünland und von der Elbe gestreift. Einst als Freibad betrieben, sind die Seen inzwischen ein Sanierungsfall. Die Wasserqualität hat gelitten. Eine Bundesgartenschau könnte neue Entwicklungschancen für das landschaftliche Kleinod bergen. Archivfoto: Jens-Uwe Jahns

Stadtverwaltung Magdeburg plant Machbarkeitsstudie für zweite Bundesgartenschau und schlägt drei Potenzialgebiete vor

Magdeburg l Auf Antrag der Linken hat der Magdeburger Stadtrat die Verwaltung auf seiner letzten Sitzung 2020 beauftragt, einen Ideenwettbewerb zur Ausrichtung einer zweiten Bundesgartenschau in Magdeburg auszuloben. Zwei Jahrzehnte nach der erfolgreichen ersten Schau dieser Art auf dem Gelände des heutigen Elbauenparkes verspricht sich eine Ratsmehrheit neuen Schub für die Stadtentwicklung mit einer Neuauflage.



Elbauenpark, Bahngelände oder Salbker Seen

Der Baubeigeordnete Dieter Scheidemann (parteilos) hat jetzt einen ersten Fahrplan für das Herangehen ans Prüfverfahren vorgelegt und wartet dabei mit mindestens zwei überraschenden Vorschlägen für denkbare Buga-Ausrichtungsorte in Magdeburg auf. Der Rat hatte sich zunächst auf eine Neuauflage zur Ertüchtigung des alten Buga-Areas, dem Elbauenpark, samt dessen Anschluss – gegebenenfalls mit Seilbahn – an den sich am anderen Elbufer entwickelnden Wissenschaftshafen fokussiert. Als erstes „Potenzialgebiet“ greift auch die Verwaltung diese Idee auf, steuert aber daneben das innerstädtische Bahnareal mit Anschluss an den Elbebahnhof und den Naturraum Salbker Seen als weitere mögliche Eignungsgebiete für eine neue Buga in Magdeburg bei. Im zweiten Schritt soll nun ein Planungsbüro eine Potenzialanalyse zu den drei genannten Standorten erstellen. In der Folge will die Stadtverwaltung ersten Kontakt mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft aufnehmen. Die Organisation ist in Bonn ansässig und vergibt die Buga. Eine zweite Austragung in Magdeburg hatte die Gesellschaft auf Anfrage bereits im Vorjahr nicht ausgeschlossen, allerdings auf die Jahre nach 2031 orientiert; für vorherige Termine sind andere Kommunen gesetzt.



Die Stadtverwaltung will nach Einigung auf einen Vorzugsstandort eine Machbarkeitsstudie (geschätzte Kosten 50.000 Euro) für das ausgewählte Areal noch in diesem Jahr beauftragen, rechnet aber ob des Umfangs der Aufgabe nicht vor 2023 mit Ergebnissen. Sie sollen dann öffentlich präsentiert werden.