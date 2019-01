Langsam wächst der Rohbau der neuen Magdeburger SWM-Firmenzentrale über den Bauzaun empor. Im Herbst 2020 soll das Haus fertig sein.

Magdeburg l Inzwischen dringt der Frost in die Baustellen Magdeburgs vor – doch bislang hatten die Bauleute in der Landeshauptstadt in den vergangenen Wochen Glück mit dem Wetter. Das gilt auch für die neue Zentrale der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) an der Stelle des Blauen Bocks.

Anja Keßler-Wölfer, Leiterin der Kommunikationsabteilung der SWM, sagt: „Die Arbeiten am Rohbau gehen voran. Aktuell wird die Kellerdecke für den künftigen Platz zwischen dem SWM-Neubau und Karstadt-Warenhaus errichtet.“ Im Oktober 2018 war als Ziel ausgegeben worden, dass die Kellerdecken im Bereich des Gebäudes bis zum Wintereinbruch fertig sein sollen, damit die Arbeiten unabhängig von der Witterung fortgesetzt werden können.

Bauarbeiter holen Rückstand auf

Im vergangenen Jahr hatten die Bauarbeiter einen Rückstand vom Winter vor einem Jahr aufholen müssen: Eine unerwartet lange Frostperiode hatte damals für Verzögerungen gesorgt.

Bilder In einigen Bereichen geht es bereits um technische Ausstattung: Jetzt wurde ein Druckluftwasserkessel im künftigen Untergeschoss unter der Freifläche neben...



Da die entsprechenden Arbeiten im Bereich des Gebäudes erledigt sind, können derzeit die Geschosse über der Tiefgarage hochgezogen werden. Darüber hinaus finden die Schalungsarbeiten zum Bau der Einfahrt zur Tiefgarage statt, die künftig von den SWM Magdeburg selbst und Gewerbemietern des Hauses genutzt werden soll.

Bau am Blauen Bock Magdeburg Magdeburg (ri) l Der erste Betonboden in einem Bereich des Ergeschosses ist fertig. Emsig wird am neuen Blauen Bock in Magdeburg gebaut. Rundgang über die Baustelle der Städtischen Werke Magdeburg am 17. August 2018. Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Rundgang über die Baustelle für den neuen Blauen Bock der SWM in Magdeburg am 17. Oktob...



Blick über die Baustelle für den neuen Blauen Bock in Magdeburg. Foto: Martin Rieß



Erste technische Ausstattung ist da

Neben den Arbeiten mit Stahl und Beton geht es aber auch schon um die technische Ausstattung: In dieser Woche wurde der Druckluftwasserkessel für die Sprinkleranlage in dem Hochhaus angeliefert.

Der Rohbau soll in den kommenden neun Monaten fertig sein: Die entsprechenden Arbeiten sollen im September oder Oktober 2019 abgeschlossen sein. Noch in diesem Jahr sollen auch die ersten Fassadenelemente an dem Neubau installiert sein. Das neue SWM-Verwaltungsgebäude soll im Herbst 2020 bezugsfertig sein. Bislang hat das Unternehmen in angemieteten Räumen im City Carré seinen Sitz.

Platz wird neu gestaltet

Mit dem Neubau soll auch der Platz zum Karstadt-Warenhaus hin aufgewertet werden. Nachdem es dem regionalen Energieversorger gelungen war, diese Flächen zu kaufen, wurden entsprechende Ideen entwickelt. Mit einer Tiefgarage unterkellert soll der Platz u. a. Raum für einen Pavillon, für Bäume und Bänke bieten.

Auch wenn sich das Gelände auf der Nordseite des neuen Blauen Bocks befindet, soll die Wahl von Bäumen mit lichten Baumkronen und ein raffiniertes Beleuchtungskonzept dafür sorgen, dass hier im Gegensatz zu den vergangenen Jahrzehnten eine Fläche mit sehr hoher Aufenthaltsqualität entsteht.

SWM im Zeit- und Kostenrahmen

Darüber, wie viel in das Großvorhaben investiert wird, hüllen sich die Städtischen Werke Magdeburg in Schweigen. Am Rande eines Rundgangs über die Baustelle im Oktober 2018 hieß es dazu nur, dass man sich derzeit im Kosten- und im Zeitrahmen bewege.