Ungefähr so soll das neue Quartier am Eingang zum Magdeburger Stadtpark aussehen. Der Entwurf aus den Büro Steinblock Architekten ist aktueller Favorit der potenziellen Bauherren. Vom Hochhausbau am Standort sind MWG und Wobau abgerückt. Quelle: Steinblock Architekten

Präsentation im Magdeburger Rathaus

Magdeburg l Seite an Seite mit dem Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) päsentierten am Montag, 4. November 2019, die Chefs der beiden Magdeburger Großvermieter Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und Magdeburger Wohnungsgenossenschaft (MWG), Peter Lackner und Thomas Fischbeck, ihre neue Vision vom „Grünen Stadtmarsch“. Die beiden Unternehmen wollen am Eingang zum Magdeburger Stadtpark ein neues Wohnviertel mit 200 bis 300 Wohnungen errichten. Vom ursprünglichen Plan zum Bau repräsentativer Hochhäuser sind MWG und Wobau im Gegenwind von Kritik aus dem Stadtrat und der Bevölkerung abgekehrt. Den nun bevorzugten Entwurf einer flacheren und terrassenförmigen Bebauung nannte MWG-Vorstand Fischbeck eine „Verneigung an den Stadtpark“. Das neue Viertel solle sich harmonisch und offen für alle ins grüne Umfeld einfügen.

Kein "Reichenviertel"

Fischbeck, Lackner und auch das Magdeburger Stadtoberhaupt wollen das Vorhaben als eine „Chance“ für Magdeburg und die Stadtentwicklung insgesamt verstanden wissen. Dem Vorwurf, hier werde ein neues „Reichenviertel“ errichtet, widersprachen Fischbeck und Lackner unisono. Fischbeck: „Hier sollen auch Menschen mit kleinem Geldbeutel wohnen können. Wir werden dafür eine Lösung finden.“

Sonne und Wasserkraft

Kern der neuen Vision ist der Vorsatz, am Standort gemeinsam mit dem Freiberger Dozenten und Unternehmer Prof. Timo Leukefeld ein ökologisches Vorzeigeviertel mit bundesweitem Modellcharakter zu entwickeln, das mindestens 50 Prozent seines eigenen Energiebedarfs vor Ort aus erneuerbaren Ressourcen (Sonne, Wasserkraft) erzeugt.

Auf der Kippe

Im Magdeburger Stadtrat steht aktuell das ganze Projekt zur Disposition. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz hat den Stopp der Bauvorbereitungen und dessen Erhalt als Grünland beantragt. Der Stadtrat entscheidet im Januar abschließend zum Vorstoß. Die potenziellen Investoren suchen mit ihrer Vision vom offenen Ökoviertel den Kompromiss.