Riesige Blumentöpfe entlang der Halberstädter Straße in Magdeburg erweitern den grünen Anstrich und sind zugleich Sitzgelegenheit.

Magdeburg l Sie sind die neuesten Farbtupfer, die die Attraktivität der Halberstädter Straße in Magdeburg steigern sollen. 20 Blumentöpfe im XXXXL-Format sind an verschiedenen Punkten der Sudenburger Hauptgeschäftsstraße aufgestellt worden, die gleich zwei Funktionen erfüllen. „Zum einen können sie mit Blumen und Sträuchern bepflanzt werden, so dass sie den grünen Anstrich der Straße steigern. Zum anderen dienen sie als Sitzgelegenheit“, so Michael Hoffmann, der seit dem Jahr 2016 von der Stadt als Geschäftsstraßenmanager in Sudenburg eingesetzt wird.

Dies soll vor allem jenen älteren Bewohnern zugute kommen, die in der Vergangenheit fehlende Bänke an der Halberstädter Straße beklagten. In Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) sowie Mitteln den Maßnahmeplans Innenstadthandel wurden die überdimensionalen Blumenschalen in unterschiedlicher Größe beschafft. „Das Rot war der Wunsch der Stadt“, verweist Hoffmann auf die Farbauswahl der Objekte, die im Abschnitt zwischen Südring und Bergstraße aufgestellt wurden – in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt.

Jene im Bereich zwischen Südring und der Brücke des Magdeburger Rings (Höhe Hellestraße) werden in Terrakotta und Stein gehalten sein, kündigt der Geschäftsstraßenmanager an. Der größte Blumenkübel mit einer Höhe von 1,20 Meter und einem Durchmesser von 2,50 Meter ist für einen prominenten Baum in Sudenburg vorgesehen. Laut Hoffmann wird darin der Weihnachtsbaum, der den Ambrosiusplatz zur Weihnachtszeit zieren soll, auf dem Gelände der Feuerwache eingetopft.

Übrigens: Die Sudenburger Blumentöpfe werden als Vorlage für den Nordabschnitt vom Breiten Weg genutzt. Auch hier sollen übergroße Pflanzenschalen integriert werden, um die Attraktivität zu steigern.