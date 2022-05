Stadtpark Magdeburg: Warum die Bauzäune am Adolf-Mittag-See wohl noch länger bleiben

Schon seit geraumer Zeit ist der untere Teil der historischen Treppenanlage am Adolf-Mittag-See in Magdeburg mit Bauzäunen abgesichert. Wie lange noch, fragen sich Stadtparkbesucher?

Magdeburg - Die Möwen und andere Wasservögel kümmert das Hindernis nicht. Sie flattern an den Zäunen vorbei oder nutzen die Absperrungen als metallenen Hochsitz.

Schon seit geraumer Zeit ist der untere Teil der historischen Treppenanlage am Westufer des Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn mit Bauzäunen abgesperrt. Der Grund: Es mangelt an Standsicherheit auf dem Bauwerk. Alleine die Sanierung lässt auf sich warten. Besucher fragen sich, wie lange die unschönen Absperrungen an dieser beliebten Stelle im Stadtpark noch präsent bleiben müssen.

Die Volksstimme fragte dazu bei der Stadtverwaltung nach. „Hinsichtlich der Sanierung der Treppenanlage am Adolf-Mittag-See können wir derzeit noch keine konkreten Aussagen treffen“, erklärt Rathaussprecherin Kerstin Kinszorra. Im vergangenen Jahr war ein spezialisiertes Planungsbüro beauftragt worden, dass ein Konzept zur Sanierung erarbeiten sollte.

Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe rechne mit den ersten Planungsentwürfen für Ende Februar, heißt es jetzt aus dem Rathaus. „Erst dann können die Kosten für eine Sanierung eingeschätzt werden.“

Das heißt aber wohl auch: Allzu bald dürfte sich an dem jetzigen Erscheinungsbild nichts ändern. Die Volksstimme hatte zuletzt im Juli 2021 über den Zustand berichtet.

Ein erhaltenswertes Ensemble

Zum Hintergrund: Zur Sanierung des Adolf-Mittag-Sees im Jahr 2019 waren Mängel an der historischen Treppe am westlichen Seeufer festgestellt worden. Bei einer statischen Begutachtung hatten sich die Probleme mit der Standsicherheit bestätigt. Daraufhin wurde die Treppe durch einen Bauzaun gesichert.

Mit dem Sanierungskonzept, das in der Folge in Auftrag gegeben wurde, sollte ein Spagat zwischen der Verkehrssicherheit sowie den Belangen des Denkmalschutzes an der Treppenanlage erreicht werden. Diese gehört zu einem historisch erhaltenswerten Ensemble.

Sie ebnet quasi den Weg zwischen dem Adolf-Mittag-See, der 1908 aus der Tauben Elbe entwickelt wurde, sowie dem in den 1920er Jahren entstanden Ausstellungsgelände im Umfeld der Stadthalle.