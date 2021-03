Im Dezember 2020 kündigt Oberbürgermeister Lutz Trümper seinen Rücktritt 2021 an. Den Antrag auf Abberufung hat er bis heute nicht gestellt.

Magdeburg l „Nicht, dass ich meine Entscheidung allein davon abhängig mache, aber ja, das bewegt und beeindruckt mich schon sehr“, sagt Trümper über die seit Monaten wachsende Bürgerinitiative „Lutz Trümper soll bleiben“, die sich unter dem Zweittitel „Wir sind Dr. Lutz Trümper“ zur Gruppe auf Facebook versammelt hat. Inzwischen zählt sie rund 5000 Unterstützer. Alle eint der Wunsch, dass Trümper vom vorzeitigen Rücktritt Abstand nimmt, bestenfalls sogar noch einmal für das Amt kandidiert. Die Stimmen der hier Versammelten hätte er sicher.



Trümper dankt seinen Fans

Bereits am 15. Februar meldet sich Trümper selbst erstmals auf seiner Fanseite zu Wort. Er schreibt im Rückblick auf seine von Frust über mangelnden Rückhalt im Rat und vermeintliche Intrigen gegen ihn im Rathaus geprägten Rücktrittsankündigung am 7. Dezember: „Was danach auf dieser Seite geschrieben wurde, war für mich nicht vorstellbar. So viele positive Bemerkungen zu meiner Person gab es in den letzten 20 Jahren nicht. Es berührt mich sehr und ich möchte mich auf diesem Weg sehr, sehr bedanken. Ihr OB Lutz Trümper“



Unter diesem Facebook-Eintrag streiten Trümper-Freunde zwischen verblüfft, ungläubig und erfreut, ob er tatsächlich vom echten Trümper stamme. Das tut er, wie das Stadtoberhaupt auf Nachfrage bestätigt. Zu Wochenbeginn äußert sich Trümper erneut auf dem Kanal, zeigt sich einmal mehr „enorm beeindruckt“ von seinen 5000 Unterstützern, berichtet über einen arbeitsreichen Alltag zur Bewältigung der Pandemie. „Wir werden da aber rauskommen, wenn Sie alle mittun“, so seine aufmunternde Botschaft ans Volk. Schließlich klärt das Stadtoberhaupt seine Fangemeinde auf: „Eine Entscheidung über meinen Ausstieg habe ich noch nicht getroffen. Werde ich auch nicht vor Ostern machen.“ So weit.



Auf regelmäßige Nachfragen hält sich Trümper seit Monaten bedeckt über seinen Rücktrittstermin. Parteien quittieren das mit Unbehagen und beklagen unnötigen Zeitdruck, der auf ihnen bei der Bestellung möglicher Trümper-Nachfolger laste – zumal in pandemischen Zeiten ohne Chancen zur öffentlichen Kandidatenkür und Präsentation.



Letzteres Problem erkennt Trümper an. „Dass die Pandemie uns womöglich noch ein ganzes weiteres Jahr beschäftigt, war für mich im Dezember nicht abzusehen.“ Er wolle, auch deshalb denke er über den Zeitpunkt seines Abtritts nach, seinen potenziellen Nachfolgern auf jeden Fall hinreichend Zeit zur Vorstellung geben und den Magdeburger, sich ein Bild von ihnen zu machen. Mögliche Termine für eine vorgezogene und -wirtschaftlich elegant - parallel zu anderen Urnengängen abgehaltene Oberbürgermeisterkür wären der 6. Juni und der 26. September. Für den Juni ist bereits die Landtagswahl und im September die Bundestagswahl gesetzt.



Sorge ums Lebenswerk

Im Ergebnis zeitgleich abgehaltener OB-Wahlen befürchten politische Lager ein Zerrbild, weil die eine Wahl durch paralleles Abstimmungsverhalten Auswirkungen auf die andere haben könnte. „Ich will für solche Effekte nicht verantwortlich sein“, sagt Trümper. Den konkreten Wahltermin müsse ohnehin der Stadtrat festlegen. Aber Trümpers Rücktrittsdatum legte dafür die Basis: Spätestens drei Monate später muss eine Neuwahl über die Bühne gehen.



Trümper sagt, er wolle am Ende auch nicht mitverantworten, dass er beerbt würde von jemandem, der sein Lebenswerk sozusagen mit dem Hintern einreißt. Vor dem Hintergrund der Corona-Zerreißprobe fürs ganze Land und einer einhergehenden Spaltung und Radikalisierung von Teilen der Bevölkerung, ist eine Protestwahl selbst eines Stadtoberhauptes im Rahmen denkbarer Möglichkeiten. Trümper graut es offenbar davor und er schiebt und schiebt seinen Antrag auf Abberufung vom Amt vor sich her. Ob er seine Ankündigung inzwischen bereut? „Dasselbe hat mich neulich beim Abendbrot meine Frau gefragt“, sagt Trümper und dass er geantwortet habe: „Dazu sage ich jetzt nichts“.



Trümper hat noch nicht entschieden, aber der Gedanke zum Rücktritt vom Rücktritt treibt ihn offenbar um. Regulär würde im Frühjahr 2022 die nächste OB-Wahl in Magdeburg anstehen. Lutz Trümpers dritte und aktuelle Amtszeit endet offiziell im Juni 2022.