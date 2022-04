Stadtrat in Magdeburg lehnt Suchgrabungen auf dem Ulrichplatz ab

Das Kuratorium Ulrichskirche plant Suchschachtungen nach Grundmauern und einer Unterkirche. SPD, CDU und Grüne/future! setzten sich in einem gemeinsamen Antrag für deren Genehmigung ein und erlebten eine Niederlage.

Magdeburg - Länger als eine Stunde lang diskutierte der Magdeburger Stadtrat am 11. Oktober 2021 darüber, ob das Kuratorium Ulrichskirche Suchschachtungen auf dem Ulrichplatz veranlassen darf. Konkret soll auf einem 200 Quadratmeter großen Teilstück des zentral in der Innenstadt gelegenen Platzes nach Resten der 1956 gesprengten Kirche und einer sogenannten Unterkirche gesucht werden. Die Fraktionen SPD, CDU und Grüne/future! unterstützen das Vorhaben des Vereins und warben in einem gemeinsamen Antrag für die Genehmigung der Suchgrabungen.