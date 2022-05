Startschuss für die diesjährige Magdeburger Lichterwelt am Alten Markt

Zum dritten Mal soll die Lichterwelt in der Adventszeit die Magdeburger und Besucher der Stadt in die Innenstadt locken. Die Vorbereitungen haben jetzt begonnen.

Start für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung am Alten Markt in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg - Am Alten Markt in der Magdeburger Innenstadt werden derzeit die ersten Elemente der Lichterwelt an den Fassaden der angrenzenden Häuser angebracht. Zwei Mitarbeiter der polnischen Firma, die die Lichtelemente für die Stadt hergestellt hat, sind mit dem Hubsteiger dafür im Einsatz.