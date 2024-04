Die Polizei informiert aufgrund verschiedener Veranstaltungen am Wochenende rund um den 13. April in Magdeburg über mögliche Verkehrsbehinderungen und Staus.

Magdeburg. - Am Wochenende finden in Magdeburg mehrere angemeldete Versammlungen sowie die Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem HSV statt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Für Samstag wurden bislang mehrere Versammlungen in der Landeshauptstadt angemeldet. In diesem Zusammenhang werden zwei Autokorso durch die Stadt fahren, informiert die Polizei.

FCM gegen HSV: Verkehrsbehinderungen am Sonntag in Magdeburg erwartet

Am Sonntag könne es aufgrund des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV (Anstoß 13.30 Uhr) ab den Vormittags- bis Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg kommen. Zudem werden mehrere Parallelveranstaltungen östlich der Elbe stattfinden, weswegen auch die Parkplatzsituation angespannter als sonst sein könnte.

Wochenende in Magdeburg: Stau droht

Um nach Ende der Fußballbegegnung eine zügige Abreise der Besucher zu gewährleisten, werde die Polizei temporär auf die Verkehrsführung einwirken. "Dazu wird der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt", so die Polizei.

Zu den bereits in der Vergangenheit durchgeführten Verkehrsänderungen werde am Samstag der Autoverkehr aus dem Gübser-Weg nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Cracauer Straße abfahren können. Darüber hinaus werde der Verkehr stadteinwärts über die Berliner Chaussee beziehungsweise die Brückstraße über die Elbe geführt.

Zur Partie fahren zudem zur An- und Abreise zusätzliche Straßenbahnen, informieren die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Über die Haltestelle Arenen sei die Arena sowohl mit der regulären Straßenbahnlinie 10 (Barleber See - Messegelände), als auch mit der zusätzlich eingesetzten Straßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof – Arenen) erreichbar.

MVB setzt in Magdeburg zusätzliche Straßenbahnen ein

"Die Linie 15 ist ab Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz ab 11.16 Uhr alle 15 Minuten im Einsatz. Nach Spielende fahren zusätzliche Straßenbahnen der Linie 15 im 5-Minuten-Takt in Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof", heißt es von Seiten der MVB.

Die Eintrittskarten gelten jeweils drei Stunden vor und drei Stunden nach dem Spiel als Fahrkarte in den Fahrzeugen der MVB.

Zudem werde die Bundespolizei verstärkt am Sonntag im Einsatz sein, "um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die

Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen", heißt es.

Generell rechnet die Bundespolizei damit, dass es zu einer sehr starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, des Bahnhofes Magdeburg-Neustadt, des Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug sowie der Bahnhöfe und der Züge auf den Strecken rund um Magdeburg sowie bis Hamburg kommen.