Magdeburg - Vor dem Zweitliga-Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der MDCC-Arena gehen es der Gastgeber 1. FC Magdeburg und der Hamburger SV in der Vorbereitung unterschiedlich an. Die Gäste hatten in dieser Woche lediglich bis auf Montag trainingsfrei und ziehen ihre Einheiten bis zum Spieltag komplett durch. Dagegen bittet FCM-Trainer Christian Titz seine Akteure bis auf Montag und Donnerstag auf den Platz. Ein Fakt eint die beiden Teams aber dennoch: Deren Stammpersonal kämpft gegen die Zeit, um einen Einsatz sicherzustellen.