Mit steigenden Corona-Infektionszahlen wächst die Nachfrage an Auffrischungsimpfungen. Neben Hausärzten bieten in Magdeburg auch vereinzelt Apotheken Termine für die Impfung an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit Wochen steigen bundesweit die Corona-Infektionen. Das RKI und das Gesundheitsamt in Magdeburg raten in diesem Zusammenhang insbesondere Menschen ab 60 Jahren zu einer Auffrischungsimpfung gegen das Virus. Viele Hausarztpraxen bieten dafür Termine an. Es gibt aber auch vereinzelt Apotheken in Magdeburg, die gegen Corona impfen.