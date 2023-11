Corona kehrt in Sachsen-Anhalt mit Wucht zurück

Das Coronavirus breitet sich rasch in Sachsen-Anhalt aus.

Magdeburg - Am Sonntagabend herrschte bei dem Stendaler Rentner-Ehepaar (Name der Redaktion bekannt) Gewissheit: Nachdem morgens nur der Corona-Test der Frau die ominösen zwei Striche angezeigt hatte, lag am Ende des Tages auch bei ihrem Mann das gleiche Ergebnis vor. Die typischen Symptome wie Husten und Schnupfen hatten bei ihnen den Verdacht geweckt, dass sie sich mit Covid angesteckt hatten.