Stolperstein in Magdeburg: Unbekannte schänden Gedenkort für Nazi-Opfer

Sie erinnern an Opfer des Nationalsozialismus: Stolpersteine. In Magdeburg ist jetzt einer von Unbekannten gestohlen worden.

Magdeburg - Die Magdeburger Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall von Diebstahl: Unbekannte haben in Magdeburgs Altstadt einen Stolperstein ausgegraben und gestohlen. Stolpersteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus.