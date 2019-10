Ein Auto ist in Magdeburg in der Erzbergerstraße gegen einen Baum gefahren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Magdeburg l Die Erzbergerstraße in Magdeburg ist am Dienstagnachmittag gesperrt. Grund: Gegen 14.45 Uhr war ein Auto auf Höhe Opernhaus gegen einen Baum gefahren, mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Während des Rettungseinsatzes war die Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Seit 15.20 Uhr ist eine Spur in Richtung Otto-von-Guericke-Straße nach Volksstimme-Informationen wieder befahrbar.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es muss weiter mit Behinderungen gerechnet werden.