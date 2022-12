Straße in Magdeburg soll mit Unterstützung des Stadtrats saniert werden

Die Georg-Singer-Straße in Magdeburg soll saniert werden - das wünschen sich zumindest die Anwohner. Die Stadtverwaltung sieht dafür aber keine Notwendigkeit. Jetzt ist der Stadtrat gefragt.

Die Georg-Singer-Straße im Neustädter Feld in Magdeburg.

Magdeburg - Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz will es nun wissen: Nachdem die Magdeburger Stadtverwaltung bereits auf eine Anfrage mitgeteilt hatte, dass ein Ausbau der Georg-Singer-Straße im Stadtteil Neustädter Feld in absehbarer Zeit nicht geplant ist, soll genau das nun aber per Antrag herbeigeführt werden.