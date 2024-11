Um ihre Gleisbetten von Unkraut und störendem Wildwuchs zu befreien, greifen die Magdeburger Verkehrsbetriebe zur Handarbeit. Denn Glyphosat ist nicht erlaubt. Was das bedeutet und wie viel das jetzt mehr kostet.

Straßenbahn in Magdeburg: Jäten im Gleisbett

Während einer aufpasst, ob eine Straßenbahn kommt, zupfen andere per Hand das Unkraut aus dem Gleisbett der Magdeburger Verkehrsbetriebe im Stadtgebiet. Eine Sisyphosarbeit, die alljährlich betrieben werden muss, um die Sicherheit und Stabilität der Gleise zu gewährleisten.

Magdeburg - Nicht nur Gartenbesitzer sind von Frühjahr bis Herbst damit beschäftigt, sich dem Kampf gegen Unkraut und unerwünschten Pflanzenbewuchs zu stellen. Auch die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) müssen ihre Gleisbetten regelmäßig von Unkraut befreien. Was vor einigen Jahren noch mit Unkrautvernichtungsmitteln wie Glyphosat lief, ist heute Handarbeit.

Hinter dem Arbeitstrupp Grünpflege der MVB liegt eine mühselige Arbeit. Über 68 Kilometer Strecke haben sie in den zurückliegenden Monaten die offenen Gleisbetten im Stadtgebiet von Unkraut befreit. Im Oktober 2024 waren sie in der Klosterwuhne das letzte Mal in diesem Jahr im Jät-Einsatz, wie MVB-Sprecher Tim Stein sagt. Eine Sisyphosarbeit, denn nach einiger Zeit sprießt das Unkraut abermals zwischen Schotter und Schwellen.

Doch die Arbeit, die die MVB mit sechs eigenen Kräften und beauftragten Fremdfirmen Jahr für Jahr erledigt, ist wichtig, wie der MVB-Sprecher erklärt. Nicht wegen der Ästhetik, sondern für die Sicherheit. Denn unerwünschter Pflanzenbewuchs kann ein ernsthaftes Problem werden. Ein verunkrautetes Gleisbett beeinträchtigt die Stabilität der Schienen. Regenwasser kann nicht richtig abfließen, und die Bahnen rumpeln bei der Fahrt über unebene Gleise, berichten die MVB auf ihrer Internetseite. Der Schotter sorgt für Stabilität und hält die Schienen in ihrer Position.

Stadtrat beschloss Glyphosatverbot

„Wenn wir die Pflanzen nicht regelmäßig entfernen, verschleißen die Gleise viel schneller“, so Alexander Kreuz, Bereichsleiter im Facilitymanagement der MVB. „Das führt nicht nur zu höheren Kosten bei der Instandhaltung, sondern beeinträchtigt auch den Fahrkomfort unserer Fahrgäste.“

Vor einigen Jahren wurden auch bei den MVB die Gleisbetten mit Unkrautvernichtungsmitteln vom störenden Grün befreit. 2018 beschloss der Stadtrat allerdings, den Einsatz von Glyphosat und anderer Herbizide auf allen städtischen Flächen zu verbieten. Glyphosat steht im Verdacht Krebs auszulösen. Also setzen die MVB auf Handarbeit.

Per Hand muss Wildwuchs aus dem Gleisbett gerupft werden. Foto: MVB/Peter Gercke

Arbeiterinnen und Arbeiter zupfen die Pflanzen mühsam aus dem Schotter und müssen dabei noch vorsichtig vorgehen, um das Gleisbett nicht zusätzlich zu beschädigen. Die Entfernung der Pflanzen per Hand sei derzeit laut MVB die effektivste Methode. Doch es muss regelmäßig nachgearbeitet werden, da die Pflanzen immer wieder nachwachsen. „Mit Glyphosat konnten wir die Schienen schnell und kostengünstig freihalten“, erklärt Kreuz. „Aber seit das Mittel in Magdeburg nicht mehr erlaubt ist, setzen wir auf alternative Verfahren.“

Mehr Kosten für die Unkrautbekämpfung

Für das gesamte Streckennetz gaben die MVB vor dem Glyphosatverbot pro Jahr rund 5.800 Euro aus, um die offenen Gleise unkrautfrei zu halten. Die manuelle Bearbeitung der 68 Kilometer kostete in diesem Jahr rund 85.000 Euro, wie der MVB-Sprecher auf Nachfrage erklärt. Dabei sei klar, dass die manuelle Entfernung keine dauerhafte Lösung sein kann. Man suche weiterhin nach umweltfreundlichen Alternativen. „Einige Firmen experimentieren mit Maschinen, die die Pflanzen mechanisch entfernen, während andere an biologischen Verfahren forschen, die ähnlich wie Glyphosat wirken, aber umweltschonender sind“, so Kreuz. Ob und wann eine dieser Alternativen einsatzbereit ist, bleibe laut MVB abzuwarten. Bis dahin muss vorerst weiter gejätet werden.

Nun steht für die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünpflegetrupps der Heckenschnitt an – und alsbald auch der Winterdienst, in den sie ebenso integriert sind.