Straßenbahn in Magdeburg: Streit um die Linie 9 am Hauptbahnhof

Eine Straßenbahn hält an der Haltestelle Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz in Magdeburg.

Magdeburg. - Zwar fährt wegen der Baustelle am Hasselbachplatz derzeit ohnehin keine Straßenbahn durch den Südabschnitt des Breiten Wegs. Doch auch sonst macht die Linie 9 aufgrund eines Schlenkers über den Hauptbahnhof einen Bogen um die Stationen Domplatz, Leiterstraße und Goldschmiedebrücke, bedient stattdessen neben dem Hauptbahnhof die Haltestellen an der Otto-von-Guericke-Straße und am Ulrichplatz. Viele Fahrgäste empfinden das als ungünstig, wie auch Leser immer wieder am Lesertelefon berichten. Unter anderem seien Ärzte daher nicht ohne umzusteigen zu erreichen. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz hat den Hinweis aus der Bürgerschaft aufgenommen und in einen Antrag gegossen. Über diesen haben Stadträte jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beraten.